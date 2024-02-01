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Haberler Ekonomi Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı

Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı

HABER MERKEZİ
Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı
İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Düzenlenmesinde ve Tahsilinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
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