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Türkiye 2023 turizm gelirinde rekor kırdı

HABER MERKEZİ
Türkiye 2023 turizm gelirinde rekor kırdı
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 2023 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023 yılı yani geçtiğimiz yıl 54.3 milyar dolar turizm geliri elde ederek, Türkiye yeni bir rekor gerçekleştirdi. 56.7 milyon ziyaretçi, 99 dolar kişi başı gecelik gelir ve 54.3 milyar dolar toplam gelirle 2023 turizmde rekor yıl oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Bakan Ersoy, "Ziyaretçi sayısı 2022 yılında, pandemi öncesi rakamlarla 51.4 milyona gelmişti. Bu yıl 56.7 milyonla ziyaretçi rekoru kırıldı, önümüzdeki sene 60 milyon ziyaretçi hedefliyoruz" dedi. Mehmet Nuri Ersoy, 2018'deki strateji değişikliğiyle deniz, kum, güneş turizm çalışmalarından vazgeçildiğini, ürün ve destinasyon çeşitliliği değişikliğine gidildiğini söyledi.
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