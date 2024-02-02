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Haberler Ekonomi 6 bin 418 sulak alan kayıt altında

6 bin 418 sulak alan kayıt altında

HABER MERKEZİ
6 bin 418 sulak alan kayıt altında
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yağmur ormanlarından sonra biyolojik açıdan en üretken ekosistemler olan sulak alanların korunması için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, toplam büyüklüğü 1,6 milyon hektar olan 6 bin 418 sulak alanın Ulusal Sulak Alan Bilgi Sistemi'ne (SAYBİS) kaydedildiğini bildirdi. Bakan Yumaklı "Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi ile korunan 14 alan dışında, 59'u ulusal, 47'si mahalli önemi haiz sulak alan olmak üzere toplam 1 milyon 161 bin 205 hektar büyüklüğünde 120 yer sulak alan ilan edilerek koruma altına alındı" dedi.
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