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Haberler Ekonomi THY'de kariyer fırsatı! İkinci pilot aday adaylığı başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı...

THY'de kariyer fırsatı! İkinci pilot aday adaylığı başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı...

Türk Hava Yolları (THY) ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtı. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurunun nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre başvurularda 31 Aralık 2003 ve 1 Ocak 1994 tarihleri arasında doğan kişilerin başvuruda bulunabileceği belirtildi. İşte THY başvuru şartları ve başvuru ekranı...

AA
THY’de kariyer fırsatı! İkinci pilot aday adaylığı başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı...

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtı. Peki THY personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılır? İşte THY personel alımına ilişkin detaylar...

THY’de kariyer fırsatı! İkinci pilot aday adaylığı başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı...

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2003 ve 1 Ocak 1994 tarihleri arasında doğan tüm lisans mezunu kişiler, bölüm fark etmeksizin THY ailesine katılım başvurusu yapabilecek.

İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar, 2 sene boyunca eğitim görecek. Adaylar eğitim sırasında, 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, istihdam üretmeye devam ettiklerini söyledi.

THY’de kariyer fırsatı! İkinci pilot aday adaylığı başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı...

Bolat, "Dünyanın en çok noktasına uçan firma olarak güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. 2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle yapacağımız işe alımlarla 85 bine artırmayı hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

İkinci pilot aday adayları alımı ilanı ve diğer açık pozisyon ilanlarına başvurular, THY'nin "kariyer.thy.com" adresinden yapılabiliyor.

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