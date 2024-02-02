Üretici ile market arasında 5 kat fark

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 404,2 ile portakalda görüldüğünü belirtti. Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayındaki üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve değişim nedenlerini değerlendirdi. Ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 404,2 ile portakalda görüldüğünü bildiren Bayraktar, "Portakaldaki fiyat farkını yüzde 396,7 ile mandalina, yüzde 385,2 ile limon, yüzde 256,5 ile kuru soğan takip etti." ifadesini kullandı. Bayraktar, üretici fiyatına göre markette portakal ve mandalinanın 5 kat, limonun 4,9 kat, kuru soğanın 3,6 kat yüksek fiyattan satıldığına dikkati çekerek "Üreticide 4 lira olan portakal 20 lira 17 kuruşa, 5 lira 25 kuruş olan mandalina 26 lira 8 kuruşa, 3 lira 83 kuruş olan limon 18 lira 58 kuruşa, 5 lira 8 kuruş olan kuru soğan 18 lira 11 kuruşa satıldı" dedi.

ARZ VE TALEPTEN KAYNAKLI

Ocakta, bir önceki aya göre markette 42 ürünün 29'unda fiyat artışı, 13'ünde fiyat azalışı görüldüğünü belirten Bayraktar, markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 34,7 ile yeşil fasulye olduğunu ifade etti. Bayraktar, üretici fiyat değişimlerinin nedenlerine dair de bilgi vererek, yumurtadaki fiyat düşüşünün arz ve talepteki değişimden kaynaklandığını, yeşil soğan, salatalık, marul ve patlıcanda ise arzdaki azalmanın ürün fiyatlarının artmasına neden olduğunu kaydetti. Ziraat odaları aracılığıyla girdi piyasalarından alınan fiyat verilerine göre ocak ayında amonyum nitrat, amonyum sülfat ve üre gübresinin fiyatının arttığına dikkati çeken Bayraktar, süt yemi, besi yemi, elektrik ve mazot fiyatlarında da artış yaşandığını ifade etti.