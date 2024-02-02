Varlık Fonu’ndan petrokimya hamlesi

Türkiye Varlık Fonu, petrokimya ve rafineri alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla yatırımlarına hız verdi. İskenderun'a yapılması planlanan petrokimya kompleksinin inşaat döneminde 15 bin, işletme döneminde ise direkt 2 bin kişi, dolaylı olarak ise 14 bin kişiye istihdam sağlanacak. Türkiye Varlık Fonu CEO'su Salim Arda Ermut, Fon'un 2022'de net dönem kârının 19.2 kat artış ile 11.1 milyar liradan 225.3 milyar liraya çıktığını söyledi. Ermut, Türkiye Varlık Fonu'nun 2022'de güçlü bir finansal performans sergilediğini söyledi. Fon'un, 2022'de net dönem kârının 19.2 kat artış ile 11.1 milyar liradan 225.3 milyar liraya çıktığını kaydetti.