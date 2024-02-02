Yeni rekor geldi: Bakan Bolat rakamlarla açıkladı

Son dakika haberleri...Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılının dış ticaret verilerini deprem bölgesi Malatya'da katıldığı toplantıda açıkladı.

YENİ REKOR GELDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak ayında ihracatın yüzde 3,06 artarak 20 milyar 28 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Böylece Ocak ayında tarihin en yüksek ihracat rekoru kırılmış oldu. Son 12 aylık ihracat 256,5 milyar dolara yükselirken, Ocak ayı ithalatı yüzde 22 azalarak 26,2 milyar dolara geriledi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 18,9 PUAN ARTTI

İthalatın, ocak ayında yüzde 22 oranında artarak 26 milyar 201 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bolat, böylece ocak ayında dış ticaret açığının bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında güçlü bir şekilde gerilemeyi sürdürerek 6,2 milyar dolara indiğini kaydetti.

Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 18,9 puan artarak 2024 ocak ayında yüzde 76,4'e yükseldiğini ifade etti.

"HER AY BİR ÖNCEKİ AYIN AYNI AYINDAN DAHA FAZLA İHRACAT YAPMAMIZ LAZIM"

Bakan Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. Son 12 aylık ihracatımız 256,5 milyar dolara yükseldi. Ocak ayında ihracatımız yüzde 3,06 artarak 20 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Küresel ticaretten aldığımız pay yüzde 1,06'ya yükseldi. Ocak ayında ithalat yüzde 22 azalışla 26,2 milyar dolara geriledi. Ocak ayında dış ticaret açığı 6,2 milyar dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 18,9 puan artışla yüzde 76,4'e yükseldi. 267 milyar dolara ulaşmak için yüzde 4.4 artırmamız lazım. Her ay bir önceki ayın aynı ayından daha fazla ihracat yapmamız lazım. Bunu yaptık mı global hedefimizi tutturmuş olacağız.

İthalatımızda her ay bir önceki yılın aynı ayından daha düşük artış söz konusu. 2023'ü 362 milyar dolar ithalatla kapamıştık. 0.55 oranında düşüş vardı. Bu yıl ilk Ocak ayında yüzde 22'lik düşüşle kapamayı başardık.

AB'ye ihracatımızı yüzde 3.2 oranında artırmışız. AB bizim için çok önemli dış ticaret ortağımız. Payımızı artırmak istediğimiz bir ortak. Cari işlemlerde Ocak ayı verisi açıklandığında 40 milyar dolar civarına gerilemiş olacağız. Şubat, Mart, Nisan'da tempo bu şekilde sürerse 30 milyar dolar bandına aşağı doğru getirmiş olacağız. Bu Türkiye'nin döviz yeterliliğinin iyileşmesini sağlayacak. Bu şekilde finansal istikrar, makro ekonomide fiyat istikrarının daha da iyileşmesini getirecek. Enflasyonla mücadelede silahların güçlenmesini sağlayacak. Enflasyonda faiz oranlarıyla birlikte daha iyi noktalara geleceğiz."