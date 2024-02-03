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Haberler Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı 5.500 personel alım başvuru ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığı 5.500 personel alım başvuru ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar şartları ve başvuruların nereden nasıl yapılacağını merak ediyor. Adaylar tercihlerini 31/01/2024 – 07/02/2024 tarihleri arasında yapabilecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 5.500 personel alımı için tercihler nereden yapılıyor? İşte bakanlık personel alımı başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ
TARIM VE SOSYAL BAKANLIĞI 5.500 PERSONEL ALIM BAŞVURU EKRANI! ÖSYM tercih kılavuzu

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlandı. Peki bakanlığın personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden yapılacak? İşte yanıtı...

TARIM VE SOSYAL BAKANLIĞI 5.500 PERSONEL ALIM BAŞVURU EKRANI! ÖSYM tercih kılavuzu

BAKANLIK PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercih tarihleri 31 Ocak ile 7 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak. Adaylar, bu süreç içinde tercihlerini yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

Bu alımlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek. İstihdam süreci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak.

TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TARIM VE SOSYAL BAKANLIĞI 5.500 PERSONEL ALIM BAŞVURU EKRANI! ÖSYM tercih kılavuzu

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

2. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

3. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

4.Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

TARIM VE SOSYAL BAKANLIĞI 5.500 PERSONEL ALIM BAŞVURU EKRANI! ÖSYM tercih kılavuzu

İSTİHDAM EDİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLARA İLAVE OLARAK TERCİH YAPAN ADAYLARIN
a. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmaması,

b. İstihdam edilecek pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

c. Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

ç. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup klavuzda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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