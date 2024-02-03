Turkuvaz Medya’dan ihracat seferberliği zirvesi

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşmasıyla başlayan ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşmasıyla devam eden zirvede, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, özel oturumunda ağırlandı. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör zirvenin açılışında "İhracatın ülke ekonomisine katkısının öneminin bilincinde, Anadolu'nun da bu başarıdaki rolünün farkında olan bir grup olarak uzun süredir il il dolaşıyoruz. İhracatçıların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bugün de dünyaya kayısıyı yediren Malatya'dayız. Malatya geçen yıl asrın felaketi dediğimiz depremin etkisine rağmen ihracatını sınırlı bir düşüşle tamamladı" dedi.

6 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Malatya'da sadece kuru kayısı ihracatından sağlanan gelirin 400 milyon dolar olduğunu belirten Güngör, "Bu rakamlara bir taraftan depremin yarasını sarmaya çalışırken diğer taraftan kalifiye eleman sorunu yaşarken ulaşılmasının ne derece önemli olduğunun farkındayız. Türkiye bugün 255 milyar dolar ihracat rakamını geçmişse bunda Anadolu illerinin başarısının katkısı büyük. İnşallah bu yıl da 100 bini geçen ihracat ordusu 375 milyar dolar hedefini geçerek, dünyada Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edecek" dedi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin birinci yıldönümünde hükümetin çalışmalarıyla şehrin önemli oranda ayağa kalktığını söyledi. Vali Yazıcı, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 7.542 köy evinin, 14.300 konutun ihalesini yaptı. Bunun 6 bini teslime hazır, 6 Şubat'ta çekilecek kuralarla sahiplerine kavuşacak" ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde özel oturuma katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise bakanlık olarak iç piyasalarda yaptıkları denetimlerin ciddi sonuçlar verdiğini söyledi. Özellikle otomotiv sektöründe birinci ve ikinci el fiyatlarda yüzde 20 civarında gerileme olduğu bilgisini veren Bakan Bolat, "Çimento ve hazır beton sektöründeki köpük de kalktı. Tamahkar, açgözlü fırsatçılara imkân vermedik" dedi. Denetimlerle ilgili bilgi veren Bolat, "Ekiplerimiz tam saha pres denetimlerini sürdürüyor. Bütün gücümüzle mücadelemiz sürüyor, stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Geçen yıl 602 milyon TL ceza kestik" diye konuştu.

SİPARİŞLER TÜRKİYE'YE YÖNELDİ

Dilek Güngör'ün Kızıldeniz'de yaşanan lojistik sıkıntısına yönelik sorusunu yanıtlayan Bakan Bolat, yaşanan durumun küresel olarak lojistik maliyetlerini yükselttiğini kaydetti. Tedarik süreçlerinin 45 güne kadar çıktığını kaydeden Bolat, "Özellikle Avrupa pazarında tedarik sıkıntısı artıyor. Bu süreçte pandemide rüştünü ispat eden Türkiye öne çıkıyor. Bazı sektörlerde sipariş artışı olduğu yönünde bilgi alıyoruz. Türkiye yüksek üretim gücü, iki-üç günde teslim yapma imkanıyla önemli bir tedarik üssü konumunda" ifadelerini kullandı.