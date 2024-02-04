Çalışanları ilgilendiren Torba Yasa’da sona gelindi

Torba yasa maddeleri gündemdeki yerini koruyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasada sona gelindi. Bu çerçevede 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, taşeron işçilere kadro gibi düzenlemelerin torba yasada yer alması bekleniyor. Çalışma hayatı ve ekonomik düzenlemeleri içeren geniş kapsamlı kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşınmıştı.

3600 EK GÖSTERGE

İlk aşamada 86 maddeden oluşan yasadan 42 maddesi kabul edilmişti. Şimdi ise gündemde kalan maddeler bulunuyor. Öne çıkan konular arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge ve taşeron işçilerine kadro gibi önemli düzenlemeler bulunuyor. TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerle ilgili çalışmalar devam ederken, gözler de 3600 ek göstergede son duruma çevrildi. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, yasalaşması halinde memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak.