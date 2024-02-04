Ege’nin ihracatını tarım sektörü sırtladı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başarılı bir giriş yaptı. EİB'nin ocak ayında ihracatı yüzde 4,1'lik artışla 1 milyar 429 milyon dolardan 1 milyar 488 milyon dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri'nin son 1 yıllık ihracatı 18 milyar 310 milyon dolar oldu. Ocak ayında Türkiye geneli ihracatta yüzde 3,6'lık artışla 19,3 milyar dolardan 20 milyar 28 milyon dolara ilerledi. Türkiye, geçen 1 yıllık dönemde ihracatını 256,4 milyar dolara taşıdı. Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan tarım ürünleri ihracatı yüzde 11'lik artışla 601 milyon dolardan, 665,5 milyon dolara çıktı.

KURU MEYVEDE REKOR KIRILDI

Sanayi sektörleri 732 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ocak ayında yaptığı 185,6 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altındaki 12 birlik arasında zirvedeki yerini korudu. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 38'lik artışla 67 milyon dolardan 92,5 milyon dolara taşırken EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu.