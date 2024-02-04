Moto kuryelere iş ve eğitim fırsatı

Halk Eğitim Müdürlükleri, moto kuryeliği meslek edinmek isteyenler için Migros Aile Kulüplerinde Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı eğitim programları başlattı. Eğitimleri tamamlayan uygun adaylar, Paket Taxi'de çalışma fırsatı yakalayacak. Motor ehliyeti bulunanların ücretsiz olarak katılabileceği 4 haftalık eğitimlerin ilki Adana, Eskişehir, İzmir ve Malatya illerindeki Migros Aile Kulüplerinde düzenlenecek. Eğitimlerde, moto kurye olmak isteyenlere yönelik; güvenli sürüş, trafik kuralları gibi teknik konuların yanı sıra imaj ve müşteri memnuniyeti gibi hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik bilgiler verilecek.

UYGUN ADAYLAR SEÇİLECEK

Uygun adaylar, Paket Taxi'de çalışma fırsatı yakalayacak. Eğitimlerde; güvenli araç kullanımı, trafik güvenliği, trafik kuralları, trafik adabı, etik değerler, sürücünün iş sağlığı ve güvenliği, araç bakımı ve kontrolü, ulaşımda enerji verimliliği, kişisel imaj yönetimi ve müşteri memnuniyetini arttırma ve günlük satış programı hakkında bilgi paylaşılacak.