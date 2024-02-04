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Haberler Ekonomi Sındırgı, kornişon ve domateste öncü oldu

Sındırgı, kornişon ve domateste öncü oldu

HABER MERKEZİ
Sındırgı, kornişon ve domateste öncü oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kornişon salatalık, kapya biber ve domates gibi ürünler ile tarım sektöründe önemli bir merkez haline geldi. Bu ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği, bölge halkının yanı sıra dışarıdan gelenleri de cezbediyor. DSİ işbirliği ile ilçeye kazandırılan büyük göletlerin yanı sıra Türkiye'ye örnek olacak bir proje ile Sındırgı Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kırsal mahallelere sulama göletleri kazandırıldı. 2014 yılından bu yana yapılan 57 sulama göleti ile tarım alanında rekoltenin artması sağlandı.
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