TESK’ten “Hurda araç teşvik yasası” önerisi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, en son 2015'de çıkarılan hurda araç teşvik yasasının tekrar gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, "Artık 20 yaş üstü tüm araçların yenilenerek ekonomiye katkı sağlanması, ithalatın azalması ve akaryakıt israfı ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yeni bir hurda araç teşvik yasasına ihtiyaç var" dedi. Devletimizin ithalatı azaltıp ihracatı arttırmaya yönelik çalışmalarına hurda teşvik yasasının önemli katkı sağlayacağına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İthal ettiğimiz her şey enflasyonu ve döviz kurunu doğrudan arttırmaktadır. Yerli sanayimizin en büyük girdileri arasında yer alan demirçelik sektöründe Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere yılda 9 milyar dolar demir-çelik hurdası ile 12 milyar dolar civarında hammadde ithal ediyoruz. Oysaki trafiğe kayıtlı toplam 28 milyon aracın ortalama yaşının 14,5 olduğunu düşündüğümüzde hurdaya ayrılıp hammadde ihtiyacını karşılayacak potansiyelimiz var. Öncelikle hurda araç teşvik yasası yürürlüğe tekrar girmeli ve 20 yaşın üzerindeki araçlar hurdaya ayrılmalı. Aracını yenileyecek olanlara bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti getirilmeli. Ayrıca ulaştırma sektöründeki esnafımıza düşük faizli ve uzun vadeli kredi verilerek yeni araç alımı sağlanmalı" ifadelerini kullandı.