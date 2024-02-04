Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, asrın felaketinin ulaştırma ve haberleşme altyapısında yol açtığı hasarı hızlıca onardıklarını ve kalıcı yapıların çalışmalarının da aynı hızla devam ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, deprem bölgesi için bu yıl bütçeden 35,43 milyar lira harcama yapılacağını bildirdi. Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Deprem bölgesinde kara yolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. Yani 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98'i depremden herhangi bir zarar görmedi. Hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için 7/24 sahadaydık" bilgisini verdi. Bakan Uraloğlu, deprem sonrası hava yolları afet lojistiğini etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşı bölgeden tahliye ettiklerini belirterek, "AFAD Yönetim Merkezi ile koordineli olarak hava yoluyla birlikte kara, deniz ve demir yoluyla 1 milyonun üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik" dedi. Uraloğlu depremin yol açtığı maddi hasarı gidermek için 2023 yılında 17,66 milyar lira harcandığını, 2024 yılında ise 35,43 milyar lira harcamanın planlandığını, 2024 sonrası içinde 15,31 milyar lira olmak üzere toplam 68,40 milyar lira harcama yapılacağını belirtti.