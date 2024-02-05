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Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta

HABER MERKEZİ
Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat’ta
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'ta alınacağını duyurdu. Göktaş, "Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz ekim ayında Çocuk Evleri Sitemizin temellerini atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyaman'ımız için, İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Konukevi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz" diye konuştu.
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