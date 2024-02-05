Son dakika! Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı

Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ocak'ta aylık bazda yüzde 6,7 yıllık bazda ise yüzde 64,86 olarak gerçekleşti.

Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ocak'ta aylık bazda yüzde 6,70, yıllık bazda ise yüzde 64,86 olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir." dedi.