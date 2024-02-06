Emeklinin zam farkı bugün hesaplarda

Yeni hesaplanan tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ocak ayı itibariyle en düşük emekli aylığı alıp da hesabına 7500 lira yatanlar 2500 lira da fark alacak.

RESMİYETE KAVUŞTU

Sosyal Güvenlik Kurumu, ek zamma ilişkin yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bugün itibariyle ek zamları hesaplara aktarıyor. Kök aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira oldu. Yine kök aylığı 7500 lira olanın aylığı da 3 bin 693 liralık farkla, 11 bin 193 liraya çıktı. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira oldu.

ZAMLAR EŞİTLENDİ

SSK emeklilerine 17-25 Ocak'ta, Bağ- Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37.57 oranında zamlı emekli aylığı ödemesi yapılırken, refah payı (ek ödeme) gelecek hafta hesaba geçecek. Son zamla birlikte işçi, esnaf, çiftçi ve memur emekli aylıklarına yapılan zam eşitlenmiş oldu. Bütün emeklilere Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 defa zam yapılıyor. Memur emeklileri gibi SSK, Bağ-Kur emeklileri de yine temmuz ayında zam alacak. Mevcut tahminlere göre enflasyonun yüzde 24 çıkması durumunda işçi, çiftçi, esnaf yüzde 24 enflasyon zammı alacak.