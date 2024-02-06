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Haberler Ekonomi Şimşek’ten enflasyon mesajı

Şimşek’ten enflasyon mesajı

HABER MERKEZİ
Şimşek’ten enflasyon mesajı
TÜİK, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ocak ayında yüzde 6,70, yıllık bazda ise yüzde 64,86 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, veriler hakkında değerlendirmede bulundu. Ocak ayında aylık enflasyonun geçici etkiler kaynaklı yükseldiğini söyleyen Şimşek, "Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir" dedi.
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