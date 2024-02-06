Şimşek’ten enflasyon mesajı

TÜİK, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ocak ayında yüzde 6,70, yıllık bazda ise yüzde 64,86 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, veriler hakkında değerlendirmede bulundu. Ocak ayında aylık enflasyonun geçici etkiler kaynaklı yükseldiğini söyleyen Şimşek, "Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir" dedi.