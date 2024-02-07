Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılandı

Devlet ile milletin el ele vererek yönettiği 1 yıllık süreç hakkında konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Güçlü ve büyük Türkiye'nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk" mesajı verdi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

2023 yılı boyunca yürüttükleri çalışmaların odağını depremden etkilenen vatandaşların oluşturduğunu söyleyen Göktaş, "Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkânlarımızı seferber ettik. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Yaşanan afetin ardından hızla bin 341 kişilik Afet Acil Sosyal Yardım ve 4 bin 466 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekibini bölgeye yönlendirdik. Acil ihtiyaçlar için de SYDV'ye 1,85 milyar lira aktardık" diye konuştu. Göktaş, psikososyal destek ekiplerince hastanelerde, çadırlarda ve vatandaşların yaşadığı tüm alanlarda depremden etkilenenlerle birebir görüşmeler yapıldığını ve ihtiyaçların tespit edildiğini söyledi.

PSD EKİPLERİ HEP ORADAYDI

Psikososyal Destek Hizmeti kapsamında 4,1 milyon kişiye ulaştıklarını aktaran Göktaş, "Deprem bölgelerinde afetin olumsuz etkilerini azaltmak ve psikolojik sağlamlığı artırmak için bireysel görüşmeler, psikoeğitim ve grup çalışmaları gerçekleştirdik" diye konuştu. Göktaş, STK'larla iş birliği içerisinde kadınlar ve çocuklar için çeşitli faaliyet ve etkinliklerin düzenlendiği merkezler açtıklarını belirterek, "Depremden etkilenen kadınların hayatlarını yeniden kurmaları bir yandan da rehabilitasyonlarına destek olmak amacıyla Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi adı altında sosyal alanlar oluşturduk" dedi. Göktaş, depremden etkilenen engelli bireylerin deprem sonrası günlük rutine dönüşlerini kolaylaştırmak için 6 Mola Evini hizmete açtıklarını da kaydetti.