Dünyanın kuru meyve ambarı Türkiye oldu

Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023 yılını başarıyla geride bırakan Türk kuru meyve sektörü, 2024 yılı Ocak ayında yüzde 26 artışla 160 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektör, 2024 yılı sonu için belirlediği 1,8 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için büyük bir adım atmış oldu. Türkiye'nin kuru meyve ihracatının yüzde 60'ına imza atan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise Ocak ayında daha başarılı bir grafik ortaya koydu. İhracatını yüzde 38'lik artışla 67 milyon dolardan 92,5 milyon dolara taşıyan EKMİB, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni oldu.