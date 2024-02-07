Sağlık turizminde hedef 2 milyon turist

TOBB Fuarcılık Meclis Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, 2-3 Şubat tarihlerinde Almanya'da 2. Berlin Sağlık Turizmi Fuarı'nı gerçekleştirdiklerini, standlı katılımcıların 81'inin Türkiye'den 9'unun ise Almanya, İspanya, Gürcistan, Makedonya, Sırbistan ve KKTC'den gelen hastane, klinik ve sağlık turizmi aracı kuruluşlardan oluştuğunu anlattı.

AVRUPALILAR TERCİH EDİYOR

Berlin'de düzenlenen fuara Almanların ve bu ülkede yaşayan Türklerin yoğun ilgi gösterdiklerini anlatan Alagöz, fuarda 20 farklı ülkeden gelen katılımcılar ile 1250 iş görüşmesinin gerçekleştiğini belirtti. Alagöz, nisan ayında Bakü'de, Haziran ayında Londra'da, Kasım ayında Frankfurt'ta Sağlık Turizmi Fuarları düzenleyeceklerini söyledi. 2023 yılında sağlık turisti sayısının 1.4 milyon, sağlık turizmi gelirinin ise 2.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anlatan Alagöz, "Son yıllardaki artış oranları göz önünde bulundurulduğunda 2024 yılında 2 milyon sağlık turisti ile 3 milyar dolar sağlık turizmi geliri öngörülmektedir" diye konuştu.

ÜST KALİTE TEDAVİ HİZMETİ

Almanya'da yaşamakta olan Türklerin tedavileri için büyük ölçüde Türkiye'deki sağlık tesislerini tercih ettiklerini kaydeden Alagöz, "Avrupa'da Polonya ve Macaristan ile fiyatlarımız benzer düzeyde. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere göre düşük. Kalite olarak Avrupa'da alınabilecek tüm tedaviler ülkemizde en üst kalitede verilebilmektedir. Sağlık tesislerimizde tüm branşlar için kalifiye hekim ile hastalığın tanı ve tedavisine yönelik olarak teknik ekipmanlar bulmaktadır" dedi.