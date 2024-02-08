Bakan Şimşek Manisa’da iş dünyası ile buluştu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisa iş dünyası ile bir araya geldi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Salonunda gerçekleşen toplantıda Bakan Şimşek izlenen mali politikaları Manisa iş dünyası ile paylaşırken, iş dünyasının talep ve sorunlarını da dinledi. Ana hedeflerinin fiyat istikrarı olduğunu kaydeden Bakan Şimşek haziran ayıyla birlikte enflasyonda düşüş yaşayacaklarını açıkladı. Bakanı Mehmet Şimşek iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Son dönemde izlenen ekonomik politikaların kazanımlarını tek tek anlatan Bakan Şimşek, izlenen doğru politikalar ile ekonomik açıdan daha yukarıya çıkılacağının altını çizdi. Kısa vadede ülke ekonomisin dış dünyada aldığı yolu rakamlarla Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine anlatan Bakan Şimşek haziran ayı itibariyle enflasyonda düşüşün olacağını belirtti.