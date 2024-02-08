  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bakan Şimşek Manisa'da iş dünyası ile buluştu

Bakan Şimşek Manisa'da iş dünyası ile buluştu

NERMİN UÇTU CÜNEYT HASÇELİK
Bakan Şimşek Manisa’da iş dünyası ile buluştu
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisa iş dünyası ile bir araya geldi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Salonunda gerçekleşen toplantıda Bakan Şimşek izlenen mali politikaları Manisa iş dünyası ile paylaşırken, iş dünyasının talep ve sorunlarını da dinledi. Ana hedeflerinin fiyat istikrarı olduğunu kaydeden Bakan Şimşek haziran ayıyla birlikte enflasyonda düşüş yaşayacaklarını açıkladı. Bakanı Mehmet Şimşek iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Son dönemde izlenen ekonomik politikaların kazanımlarını tek tek anlatan Bakan Şimşek, izlenen doğru politikalar ile ekonomik açıdan daha yukarıya çıkılacağının altını çizdi. Kısa vadede ülke ekonomisin dış dünyada aldığı yolu rakamlarla Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine anlatan Bakan Şimşek haziran ayı itibariyle enflasyonda düşüşün olacağını belirtti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA