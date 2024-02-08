Balıkesir Büyükşehir’den manda yetiştiricilerine destek

BALIKESİR'İN 6 bin manda varlığının yüzde 90'ını kapsayan Altıeylül ilçesinde manda yetiştiriciliği yapan üreticilere geçtiğimiz yıl 9 erkek manda desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 10 adet erkek manda daha dağıtarak bölgedeki hayvanların hem ırkının değişmesini hem de kalitenin artmasını sağlıyor. Türkiye'de manda varlığında 6. sırada yer alan Balıkesir, Büyükşehir Belediyesi destekleriyle zirveye çıkacak. 6 bin manda varlığıyla Türkiye'de 6. sırada yer alan Balıkesir'i mandacılık sektöründe en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte "Mandacılığı Geliştirme Projesi"ni hayata geçirdi. Bu kapsamda Altıeylül ilçesi Balıklı Kırsal Mahallesi'nde, Balıklı, Halalca, Yakupköy, Karamanköy, Ayşebacı kırsal mahallerinde manda yetiştiriciliği yapan üreticilere 10 adet erkek manda dağıtımı yapıldı.