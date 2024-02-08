Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Bir televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Işıkhan, bayram ikramiyesi ödemelerinin AK Parti döneminde başladığını ve 5 yıllık süre zarfında iki bayram için toplam 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltildiğini hatırlattı. Işıkhan, "Son olarak emeklilerimize bir seferlik 5 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Biz her zaman emeklilerimizin yanında olduk" dedi. Bu seneki bayram ikramiyelerinin tutarına ilişkin merakla beklenen soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik talebi var. Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüşeceğiz. Cumhurbaşkanımızın takdirine sunduktan sonra da gerekli adımları atarız. Bu adımı atmaya hazırız" yanıtını verdi.

"EMEKLİLER İÇİN ÖZEL BİR YIL"

"Emekliler Yılı" kapsamında bu kesime yönelik faaliyetlerin çeşitlenerek artacağını da müjdeleyen Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin sağlığı, refahı, huzuru, güvenliği bizim için çok önemli. Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Kendilerine konaklamadan giyime, sağlıktan ulaşıma kadar birçok faaliyette ayrıcalık ve öncelik vereceğiz. Arka planda yatan hedef, ahde vefa. Özel bir yıl olacak onlar için" şeklinde konuştu. SSK ve Bağkur'lu olmak üzere emeklilere ödenecek toplam fark tutarını paylaşan Işıkhan, "SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emeklimize, Bağ-kur'lu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. Toplam 13 milyon 660 bin 868 kişiye 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesi yapacağız" bilgisini paylaştı.

EV KADINLARINA PRİM

Bakan Işıkhan, EYT düzenlemesinden faydalanan kişi sayısının ise yaklaşık 2 milyon olduğunu dile getirerek, "950 bin EYT emeklisi vatandaş tekrar çalışma hayatına döndü. EYT'de süreç devam ediyor. 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ev kadınlarına prim desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden olduğunu dile getiren Işıkhan, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ve mutlaka hayata geçirileceğini dile getirdi.

DEPREMZEDELERE DESTEK

Deprem bölgesindeki sağlık hizmetleri ve ödenekler konusunda hiçbir aksama olmadığını vurgulayan Işıkhan, "Deprem bölgesinde istihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdik. İllerimize 13 milyar 749 milyon liralık ödenek tahsis ettik. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı" dedi.