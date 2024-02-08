Havalimanlarında yolcu sayısı Ocak’ta yüzde 8 arttı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 46 bin 117, dış hat yolcu trafiğinin ise 7 milyon 684 bin 672 olduğunu belirterek, "Toplam 14 milyon 739 bin 696 yolcu trafiğine hizmet verildi" dedi.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün ocak ayına ait hava yolu istatistiklerini paylaştı. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 61 bin 467, dış hatlarda 53 bin 224 olduğunu bildiren Uraloğlu, böylece toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile 155 bin 221'e ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, "Ocakta toplam yolcu sayısı yüzde 8,1 artış gösterdi" dedi.