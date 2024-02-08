Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan para politikası ve enflasyon mesajı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6,70 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON RAPORU AÇIKLANIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporunu bugün yayımlayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ilk enflasyon raporunu saat 10.30'da başlayan toplantı ile kamuoyu ile paylaşıyor. Rapor ile beraber Merkez Bankası'nın tahminleri para politikası rotasına ışık tutacak.

İşte MB Başkanı Karahan'ın açıklamasından öne çıkanlar

Hafize Gaye Erkan'a görev süresince gösterdiği katkılar için teşekkür ederiz.

Dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz.

Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız.

Enflasyon küresel düzeyde hedeflerin üzerinde seyretmektedir. Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır.

Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmında enflasyondaki düşüşe paralel olarak faiz indirimleri devam etmektedir.

Merkez bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.

Sıkılaşma adımlarımızla Türkiye'de talepte dengelenme başlamıştır. Yurt içi talebin dezenflasyon yönünde ilerlemesini sağlamak için parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız.

Son dönemde ithalat eğilimi zayıflamıştır.

Ocak verileri dış ticaret dengesindeki iyileşme eğilimine işaret etmiştir.

Talebin zayıflaması ve beklentilerin iyileşmesiyle cari dengede düzelme izlenmiştir. 2024'de yurt içi talepteki dengelenmeyle birlikte cari dengedeki iyileşmenin süreceğini düşünüyoruz.

Hizmet enflasyonu eğiliminde son çeyrekte yavaşlama kaydedilmekle birlikte katılık devam etmektedir.

Hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bileşeni kiralardır.

Sıkılaştırma sonrası büyük kentlerde konut fiyatlarındaki artış hızı belirgin ölçüde yavaşlamıştır. Konut fiyat artış hızının yavaşlaması kira ve hizmet enflasyonu yoluyla dezenflasyona katkı sağlayacaktır.

Enflasyon beklentilerinin seviyesi ve dağılımı önemli ölçüde iyileşmiştir.

Ocak'ta hizmet grubundaki artış beklentilerimizin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Bunda asgari ücret artışının beklentilerimizin üzerinde gelmesi rol oynadı.

Enflasyon ana eğilimi tahminlerimizden daha hızlı geriledi.

"ENFLASYONU DÜŞÜRME ÇABASI KARARLILIKLA SÜRECEK"

Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesinde enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Bu doğrultuda güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.