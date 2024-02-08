Türkiye demir yolunda uluslararası koridorlara odaklanacak

Bakan Uraloğlu, Türkiye'den geçecek ve üzerinde yük geçişi sağlayacak koridorların ülke için önemli avantajlar getireceğini söyledi.

Son dönemde gündeme gelen ve yapıldığında İpek Yolu'nun devamı niteliğinde olacak Zengezur Koridoru'nun geçeceği güzergahları ihya edeceğini vurgulayan Uraloğlu, İran'ın da bu koridorun kendi topraklarından geçmesini istediğini bildirdi.

Zengezur Koridoru'nun kıymetli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Aklıselim olan bu koridorun kendi topraklarından geçmesini ister." ifadesini kullandı.

FAV LİMANI'NDAN 1200 KİLOMETRELİK OTOBAN VE DEMİR YOLU UZANACAK

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nu hayata geçirdiğimiz zaman çevre ülkelerinin ilgisini çekecek. Yol yapıldığında Irak'ın güvenliğine katkı sağlayacak. Şu an Süveyş Kanalı'ndan 35 günde yapılan bir nakliyenin süresi 25 güne düşüyor. 10 gün çok uzun bir süre." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu projelerine ilişkin uygun şartlarda kredi bulabildiğini belirterek, bunun ülke için kıymetli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki demir yollarında kapasiteyi artıracaklarını ve belirli noktalarda karşılıklı geçiş kuracaklarını vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Demir yolunda ilk etapta uluslararası koridorları tamamlama gayretindeyiz. Kalkınma Yolu'nun Türkiye'deki devamını bitireceğiz. Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilen Fav Limanı'na gelecek yükler Türkiye'ye, buradan Avrupa'ya ulaştırılacak. Bu amaçla 2022'nin başında altyapı çalışmalarına başlanan ve 4 yılda tamamlanması öngörülen projeyle Fav Limanı'ndan ülkemize ulaşacak yaklaşık 1200 kilometrelik çift yönlü otoban ve demir yolu inşa edilmesi planlanıyor. Bu yatırımın maliyetinin yaklaşık 16 milyar dolar olması bekleniyor. İlerleyen zamanlarda projeye gaz ve petrol boru hatlarının da dahil edilmesi öngörülüyor."

KALKINMA YOLU HATTINDAKİ DEMİR YOLU İÇİN 5,8 MİLYAR DOLAR HARCANACAK

Türkiye'den geçecek Kalkınma Yolu'nun demir ve kara yolu olarak Basra Körfezi'nden Avrupa'ya yük ve yolcu taşıyacağını vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'de Ovaköy (Hudut)-Nusaybin-Mardin-Şanlıurfa-Gaziantep-Adana-Mersin (Yenice)-Ulukışla-Karaman-Konya-Afyonkarahisar-Eskişehir-Gebze-İstanbul-Edirne güzergahının kullanmasının planlandığını anlattı. Uraloğlu, şu bilgiyi verdi:

"Bu güzergah toplam 2 bin 88 kilometre. Koridor üzerindeki hat kapasitesinin artırılması amacıyla yeni çift hat ve ikinci hat yapımlarıyla eksik kalan kesimlerdeki elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor. Koridorun 1034 kilometrelik kısmının 689 kilometresinde hızlı tren hattı, 345 kilometresinde elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapım çalışmaları devam ediyor. Proje çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan 615 kilometrelik yeni demir yolu hattında ise yapıma yönelik planlama çalışmaları sürdürülüyor. Ülkemizin Kalkınma Yolu koridoru üzerinde planlanan yeni demir yolu hatları için 5,8 milyar dolarlık ilave yatırım yapılması öngörülüyor."

KALKINMA YOLU PROJESİ'NİN TASARIMLARI TAMAMLANDI

Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında tesis edilmesi düşünülen doğrudan demir yolu bağlantısının Irak'tan ülke sınırına kadar olan kısmının da Kalkınma Yolu Projesi'nin bir parçasını oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye tarafında "Nusaybin-Cizre-Silopi-Ovaköy" Irak tarafında ise "Rabiyya-Fişhabur" olarak öngördükleri hat kapsamında, ülke sınırları içindeki kesimle ilgili yaklaşık 130 kilometrelik projenin hazır olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kalkınma Yolu Projesi'nin danışman firması tasarımlarını 2023'ün başı itibarıyla tamamladı. Ayrıca 'Kalkınma Koridoru'nun ülkemizdeki kara yolu geçişinin ise 1912 kilometre olması planlandı. Halihazırda Kapıkule-Şanlıurfa hattında 1592 kilometrelik kısımda mevcut otoyolla bağlantı sağlanacak. Bununla birlikte, Kalkınma Koridoru kapsamında Şanlıurfa ile Ovaköy arasında 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımı planlanıyor. Bu otoyol yatırımının da yaklaşık 2 milyar dolar yatırım bedeli bulunuyor."

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇECEK TREN PROJESİ

Yavuz Selim Köprüsü'nden geçecek tren hattı projesinin bittiği bilgisini veren Uraloğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri ile kredi noktasında konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın bu ay ülkeye ziyarette bu konuda bir mesafe alabiliriz. Bu yıl içinde ihalesini yapar, başlarız." diye konuştu.

Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın 23 milyar dolarlık Orta Koridor'a kredi verme konusunda ciddi bir aşama kaydedildiğini de sözlerine ekledi.