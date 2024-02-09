Aydın’daki tarımsal kalkınma projelerine 223 milyon lira destek

AYDIN'DA Tarım Kırsal Kalkınma Kurumu İl Koordinatörlüğü 38 milyon lira değerinde 4 adet yatırım için müteşebbislerle sözleşme imzaladı. Yatırım yapmak isteyen fakat yeterli sermayeye sahip olmayan müteşebbislerin imdadına yine TKDK yetişti. Kurulduğu 2012 yılından bu zamana kadar 488 milyon liralık yatırım sözleşmesini imzalayarak 216 projenin faaliyete geçmesine vesile olan kurum, 223 milyon lira da vatandaşlara hibe verdi. IPARD II 13. Çağrı kapsamında TKDK İl Koordinatörü Arzu Akar ile girişimciler arasında 38 milyon TL tutarında 4 adet yatırım sözleşmesi imzalandı.