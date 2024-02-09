Buldan kestanesine coğrafi işaret koruması

ÇİN kestanesinin pazarlarda Denizli'ye özgü Buldan kestanesi olarak satılmasının önüne geçmek için üreticilere coğrafi işaret belgesi verildi. Bir süre önce "Buldan kestanesi" coğrafi işaret ile tescillenmişti. Çin kestanesinin pazarlarda tat, aramo ve şeker oranı bakımıyla farklılık gösteren Buldan kestanesi olarak satılması üzerine harekete geçen Buldan Ziraat Odası, alınan coğrafi işaret belgesiyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Oda tarafından hazırlanan coğrafi işaret belgesi, Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kestane üreticisi olduğu belirlenen çiftçilere düzenlenen törenle verildi.