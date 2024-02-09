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Haberler Ekonomi DSİ'den İzmir’e 21 yılda 30 milyarlık su yatırımı

DSİ'den İzmir’e 21 yılda 30 milyarlık su yatırımı

HABER MERKEZİ
DSİ’den İzmir’e 21 yılda 30 milyarlık su yatırımı
TARIM ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, "Su Vatandır" hassasiyeti ile çalışmalarını sürdürüyor. İklim ve toprak yapısı olarak İzmir'in Türkiye'nin en verimli ovalarına sahip olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Yılda 4 kez verim alınabilen verimli toprakları ve elverişli iklimi ile İzmir, Türk tarımının dünya ile rekabetinde önemli bir misyona sahip. Bu bilinçle 21 yıl önce başlattığımız çalışmalar kapsamında İzmir'e 29 milyar 469 milyon 750 bin 927 liralık yatırım yaptık. 217 tesisi vatandaşımızın hizmetine sunduk" dedi İzmir için son 21 yılda 7 içme suyu tesisi inşa edilerek kentin 2040 yılına kadar içme suyu problemi olmayacağı vurgulandı.
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