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Haberler Ekonomi İZSİAD Başkanı, Rusya ambargosuna dikkat çekti

İZSİAD Başkanı, Rusya ambargosuna dikkat çekti

HABER MERKEZİ
İZSİAD Başkanı, Rusya ambargosuna dikkat çekti
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, Ukrayna savaşıyla birlikte ABD ve AB ülkelerinin Rusya üzerindeki yaptırımları, Rusya'ya ihracat yapan Türk firmalarında tahsilat krizine yol açtığını söyledi. Ocak başından beri Türk firmalarının herhangi bir para biriminde ödeme almadığının altını çizen İZSİAD Başkanı Cengiz, "Rusya ambargosu Türk şirketlerini vurmaya başladı" dedi. Ticaret Bakanlığı'nın tahsilat yapamayan firmaların taleplerini toplamaya çalıştığını hatırlatan Cengiz, "Türk üreticilerinin yaşadığı mağduriyetlerin bir an önce sonlandırılabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın ivedilikle bir çözüm geliştirmesini beklemekteyiz" dedi.
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