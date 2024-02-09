Kanatlı sektör ihracatı 1 milyar doları geçti

TÜRKIYE'NIN en önemli kanatlı hayvan üretim kentlerinden biri olan Manisa'da sektör paydaşlarının katılımıyla ilk kez Manisa Kanatlı Çalıştayı düzenlendi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayda 8 masa oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Dr. Metin Türker, kanatlı hayvan sektörün sürekli geliştiğini belirterek, bugün ihracatın 1 milyar doları geçtiğini kaydetti. Türker, ülkemizin tavuk üretiminde dünya 9.'su olduğunu ifade ederek, tavuk yumurtası üretiminde ise 10. sırada yer aldığını açıkladı. Türker, Avrupa'da tavuk üretiminde ise 3. sırada yer aldıklarını dile getirdi.