Manisa’da 46,5 milyon Euro’luk dev yatırım

MANİSA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün, Muradiye ve çevresindeki Karaali, Evrenos, Akgedik ve Yağcılar Mahallesi altyapı imalatları ile Gördes ve Kırkağaç Gelenbe'de gerçekleştireceği 46,5 Milyon Euro yatırım bedeline sahip olacak olan dev yatırım projesi için Dünya Bankası'ndan kredi temin edildi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Dünya Bankası ve İller Bankası uzman heyeti yatırımın yapılacağı bölgelerden biri olan Muradiye ve çevresini de ziyaret ettiler. Projeyle ilgili detaylı bilgi verdik" dedi.