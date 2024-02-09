  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Manisa’da 46,5 milyon Euro’luk dev yatırım

Manisa’da 46,5 milyon Euro’luk dev yatırım

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa’da 46,5 milyon Euro’luk dev yatırım
MANİSA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün, Muradiye ve çevresindeki Karaali, Evrenos, Akgedik ve Yağcılar Mahallesi altyapı imalatları ile Gördes ve Kırkağaç Gelenbe'de gerçekleştireceği 46,5 Milyon Euro yatırım bedeline sahip olacak olan dev yatırım projesi için Dünya Bankası'ndan kredi temin edildi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Dünya Bankası ve İller Bankası uzman heyeti yatırımın yapılacağı bölgelerden biri olan Muradiye ve çevresini de ziyaret ettiler. Projeyle ilgili detaylı bilgi verdik" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA