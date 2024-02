Halkın kasabı haksız rekabet

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Halkın Kasabı" uygulamasıyla kasap esnafını mağdur etti. Büyük eleştiri toplayan uygulamanın haksız rekabete ve esnafın mağduriyetine neden olduğunu belirten İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, "Belediyelerin görevi sosyal belediyeciliktir. Tüccarlık değildir. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi, karkas et sunduğumuz paraya kemiksiz et sunuyor. Bu haksız rekabettir. Çünkü bizler fahiş fiyata et satmış gibi görünüyoruz. İşlerimiz bundan etkileniyor. Karkas et 300 TL'ye yanaşmışken 320 TL'ye kıyma satmak ne kadar doğru bu tartışılır" dedi. Uygulamanın yanlış olduğunu ve bu hatadan bir an önce dönülmesini isteyen Şenkara, şunları tepkisini şöyle dile getirdi:

"ZARARINA ET SATIYORUZ"

"Halkın kasabı piyasaya ürün maliyetinin oldukça altında ürün satışı yapıyor. Bunu da sosyal belediyecilikle kavramsallaştırıyorlar ancak biz buna katılmıyoruz. Sosyal belediyecilik, ayda 5 milyon TL zarar etmekle yapılmaz diyoruz. İhtiyaçlı ailelere bu giderlerle nakit yardım yaparak daha düzgün sonuç çıkarılacağını düşünüyoruz. İndirimli ürün verilmek isteniyorsa benim üyem olan kasaplar 'İzmirim Kart' gibi bir kartla hak eden aileler gelip alabilir. Odamız buna seve seve yanaşacaktır. Bir protokol imzalanabilir. Çünkü bizler fahiş fiyata et satmış gibi görünüyoruz. İşlerimiz bundan etkileniyor. Karkas et 300 TL'ye yanaşmışken 320 TL'ye kıyma satmak ne kadar doğru bu tartışılır. Zararına satış yapmak ekmeğini bu işten kazananları zedeler" dedi.