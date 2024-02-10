İzmir esnafının rüyası gerçek oldu

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ve İESOB yöneticileri, 25 yıldır kangren haline dönen Birlik Otel düğümünü çözdü. Ruhsatı olmadığı için sürekli zarar ederek İzmir Esnaf Teşkilatı üzerinde büyük bir kambur oluşturan Birlik Otel, 5 yıldızlı Otel olmasını sağlayacak Çalışma ve Turizm Ruhsatı'na kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İBB Egemenlik Binası'nda düzenlenen törenle Birlik Otel'in Çalışma ve Turizm Ruhsatı'nı, İESOB Başkanı Yalçın Başkan Ata'ya takdim etti.

TARİHİ BİR GÜN

Merkez ve ilçelerden 50'ye yakın oda başkanının da katıldığı törende konuşan İESOB Başkanı Yalçın Ata, İzmir Esnaf Teşkilatı'nın tarihi bir gün yaşadığını belirtti. Israrlı çalışmaları ve takipleri ile sorunu çözüme kavuşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Ata, 'Birlik Otel Ruhsatı rafa kalkmış bir konuydu. Ancak 8 aydır görevde olmamıza rağmen 25 yıllık bir meseleyi çözüme kavuşturduk, mutluyuz, gururluyuz.

İZMİR'E GÖRKEMLİ TESİS

Sorunun çözülmesinde bizlerden desteklerini ve anlayışlı tutumlarını esirgemeyen değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e İzmir Esnaf Teşkilatı adına teşekkür ediyorum' dedi. İzmir'e 5 yıldızlı görkemli bir tesis kazandıracaklarını söyleyen İESOB Başkanı Yalçın Ata,

'Otelimiz Buca Kaynaklar bölgesinde çamlarla çevrili, havalimanına ve otobana yakın çok değerli bir alanda. Konumu bu kadar güzel olan otelimizin yıllarca atıl kalması, gereğince değerlendirilememesi yüreklerimizi acıtıyordu. Şimdi hem kentimiz görkemli bir tesise kavuşacak, hem de esnaf sanatkarlar önemli bir yükten kurtularak gurur duyacakları, Türkiye'ye örnek olacak bir komplekse sahip olacaklar. Bu başarı İESOB yönetimine gönülden destek veren her teşkilat idarecimizin eseridir. Bizlere olan güveni boşuna çıkarmadık, kısa sürede yaptıklarımız sadece bir başlangıç. Bundan sonra da daha büyük ve yeni projelerle İzmir Esnaf Teşkilatı'nın karşısına çıkacağız' diye konuştu.

YALÇIN ATA'NIN HATIRINA

BİRLİK Otel'in ruhsata kavuşmasının temelinde İESOB Başkanı Yalçın Ata'nın ve ekibinin azimli ve özverili çalışmalarının yattığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, 'Otel ruhsatının hikayesini herkes biliyor. Küçük bir belge gibi görünse de arkasında çok büyük bir emek var. İyi niyetli çabaların yetmediği yerde Yalçın başkan kararlılığıyla, yepyeni enerjisi ile olmazı başardı. Esnafın

yeni başkanı Yalçın Ata'nın hatırına tırnaklarla kazıyarak duruma yeniden baktık, çok şükür mutlu sona ulaştık. Esnaf sanatkarlar önemli bir aile, İESOB Başkanı Yalçın Ata'yı ve ekibini gönülden kutluyorum. Çok büyük bir işin üstesinden geldiler.' şeklinde konuştu. Tören sonunda İESOB Başkanı Yalçın Ata, Esnaf Camiası'na önemli bir eseri kazandırmalarını sağlayan Tunç Soyer'e bir şükran plaketi sundu.