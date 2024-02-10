Konut fiyatlarında yüzde 20’lik düşüş

Ankara Tüm Emlakçılar Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, son verilere göre konut fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 düştüğünü açıkladı. Düşüşün bir süre daha sürmesini, ardından da fiyatların sabitlenmesini beklediklerini dile getiren Akçam, "Yılın ikinci yarısında konut sektöründe hareketlenme bekliyoruz" şeklinde konuştu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konut fiyatlarına ilişkin açıklamalarını değerlendiren Akçam, sıkılaşma politikaları ile büyük kentlerdeki konut kira artış hızının ciddi oranda yavaşladığını vurguladı. 2024'ün ilk 6 ayında konut fiyatlarında düşüş öngördüklerini ve bunun da gerçekleşmesinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Akçam, "Şu an hemen hemen yüzde 20'lik bir düşüş yaşanıyor. Talep ettikleri fiyattan konutunu satamayan kişi ya da firmalar bir müddet sonra indirime gidiyor" dedi. Yılın ikinci yarısında konut sektöründe yaşanabilecek gelişmelere ilişkin öngörülerini de paylaşan Akçam, "Yılın ikinci yarısında enflasyonun gidişatına göre konut sektörünün daha da hareketleneceğini düşünüyoruz. Bizim tahminimize göre konut fiyatları bir süre daha düşüş yaşayacak" dedi.