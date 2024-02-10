Üreticilere bin 850 ton gübre desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı kırsal kalkınma projeleri kapsamında tek yıllık bitki üretimi yapan çiftçilere yönelik 1.850 ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Meydanı'nda gübre dağıtım töreninde yaptığı konuşmada üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, 24 milyon 50 bin TL bütçe ile hayata geçirilen ve 8 bin 207 üreticinin yararlandığı bin 850 ton gübrenin üreticilere can suyu olmasını temenni etti. Üreticilerin gelirlerini artıracaklarını belirten Başkan Cengiz Ergün, tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.