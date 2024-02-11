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Haberler Ekonomi Koruma altındaki koyun yavruladı

Koruma altındaki koyun yavruladı

HABER MERKEZİ
Koruma altındaki koyun yavruladı
İZMİR'DEKİ yaşam parkında, hassas koruma programı uygulanan Kaçeli türü koyunlar ilk kez yavruladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 26 Kasım 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanarak hassas koruma programına alınan Kaçeli koyunlarının sayısının artırılması için proje başlatıldığı belirtildi. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İzDoğa ortaklığıyla yürütülen "Kaçeli Koyunlarını Koruma Projesi" kapsamında, Güzelbahçe Olivelo Yaşayan Parkı'ndaki koyunların ilk doğumlarını yaptığı ifade edildi.
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