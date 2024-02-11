TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, "Baklagillerde ülkemizin arz güvenliğini ve üretimin devamlılığını sağlamanın yolu, üreticiyi memnun edecek bir fiyatın piyasada oluşmasıdır" dedi. Bayraktar, 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alternatif protein kaynağı olan baklagillerde üretimin artırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Makas açıldı. Üreticide 17,5 lira olan kırmızı mercimek 47 liraya, 29,5 lira olan nohut 76 liraya, 29 lira olan kuru fasulye 85 liraya, 26 lira olan yeşil mercimek 64 liraya markette satılıyor. Bu temel gıda ürünlerine yönelik yasal düzenleme yapılmalı, marketlerde tavan fiyat uygulaması getirilmeli" diye konuştu.