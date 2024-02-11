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Haberler Ekonomi SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? Başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'na 35 bin personel alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yapılan duyuruda alımların 15 bininin hemşirelik branşında olacağı belirtilmişti. Peki 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Sağlık çalışanı personel alım şartları neler? Başvurular nereden yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alım şartları...

HABER MERKEZİ
SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Personel alımı ne zaman olacak? Personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? soruları merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alım başvurusuna dair merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? Başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Sağlık Bakanlığı personel alımı bu yıl da ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasının hemen ardından başlayacak.

ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığına alınacak 35 bin personelin 15 bini hemşire kadrosunda olacak. Ancak diğer 20 bin personelin hangi kadrolarda olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? Başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları belli olmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekildeydi;

"Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır."

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? Başvuru şartları neler?

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

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