  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TESK: Esnafın tüm ihtiyaçları karşılanacak

TESK: Esnafın tüm ihtiyaçları karşılanacak

HABER MERKEZİ
TESK: Esnafın tüm ihtiyaçları karşılanacak
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin, ekonomik ve insan hakları standartları açısından değerlendirildiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Çalıştayı, TESK ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcilerinin katılımı ile Ankara'da gerçekleştirildi. Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın çok büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini hatırlatarak, "Esnaflarımızın işyerleri sokakları ve mahalleleri aydınlatmaya devam etmelidir" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA