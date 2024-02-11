TESK: Esnafın tüm ihtiyaçları karşılanacak

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin, ekonomik ve insan hakları standartları açısından değerlendirildiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Çalıştayı, TESK ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcilerinin katılımı ile Ankara'da gerçekleştirildi. Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın çok büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini hatırlatarak, "Esnaflarımızın işyerleri sokakları ve mahalleleri aydınlatmaya devam etmelidir" dedi.