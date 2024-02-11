Yılın ikinci yarısında konut sektörü canlanır

2024 yılı gayrimenkul piyasasını değerlendiren Gayrimenkul Danışmanı Mecit Osmanlı, sıkı ekonomi politikalarıyla birlikte yılın ikinci yarısından sonra sektörün hareketlenebileceğini söyledi. Mecit Osmanlı, Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının gidişatının sadece bireyler ve işletmeler açısından değil toplumun geneli açısından da önemli bir gösterge olmaya devam ettiğini vurguladı. Gayrimenkul sektörünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gündemde yer almaya devam edeceğine dikkat çeken Osmanlı, "Geride bıraktığımız 2023'te doğrudan ve dolaylı olarak en çok gündeme gelen konulardan biri olan gayrimenkul piyasasının 2024 boyunca yine ön planda olacağını söyleyebiliriz.

BARINMA ÖNEMLİ

Bu yıl yaşancak gelişmelerin temel olarak üç ana başlık etrafında şekillenmesini bekliyorum. Yeni ekonomik ve güvenli gayrimenkul üretimini özendirici araçların geliştirilmesi. Deprem riskli bölgeler başta olmak üzere şehirlerimizin yeniden inşası ve kentsel dönüşümün finansman kaynaklarının işler hale getirilmesi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kitlesel göçlerle giderek daha yakıcı bir problem olarak belirginleşen barınma sorununa ilişkin atılması gereken yapısal adımlar ana konular olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul Danışmanı Mecit Osmanlı, gayrimenkul sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki en önemli sorunların başında barınmanın geldiğini vurgulayan Mecit Osmanlı, konut fiyat artışındaki ivmenin son iki yılda belirginleştiğini söyledi; alım gücünde ise düşüş yaşandığına dikkat çekti. Yeni konut arzının azalmasıyla beraber kira fiyatlarının da arttığını belirten Osmanlı, "Diğer yandan iç piyasada Temmuz 2021 itibarıyla oluşan negatif reel faiz ortamı ve enflasyondaki önlemeyen yükseliş kaynaklı bu durumun, konut yatırımının "güvenli liman" konumunu pekiştirdiğini de söyleyebiliriz.

KİRACI ORANLARI ARTTI

Konut fiyatları 2023'ün üçüncü çeyreğinde aylık bazda enflasyonun altında artış göstererek yavaşlama sinyalleri vermişti. Yıllık nominal konut fiyat artışı yüzde 86,5 olurken, yıllık reel konut fiyat artışı yüzde 15,6 seviyesinde görüldü. Türkiye geneli ortalama metrekare birim fiyatı ise 30.036 TL/m2 düzeyinde seyretti. 2023 Aralık ayına kadar konut satışları toplam 1.087.349 adetle 2015 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Böylece konut satışlarında yaklaşık yüzde 15 gerileme kaydedildi. Konut piyasasındaki yavaşlamada konut finansmanına erişimin zorlaşması ve konut fiyatlarındaki artışın etkili olduğu açıkken 2023 yılında görülen gerilemede en dikkat çekici veri, ipotekli satışların toplam satışlar içerisindeki oranının yaklaşık yüzde 16'ya gerilemesi oldu" diye konuştu. Türkiye'de konut sahipliği oranının 2013 yılından beri belirgin şekilde azalırken kiracı oranı arttığını kaydeden Mecit Osmanlı, "2022 yılı itibarıyla konut sahipliği oranı yüzde 56,7; kiracı oranı ise yüzde 27,2 seviyesindedir.

Öte yandan 2023'teki depremler sonrası yaşanan iller arası nüfus hareketlerinin de kira maliyetleri üzerinde kayda değer biçimde etkisi olmuştur. Bu gerçeklerden hareketle ve konut fiyatları/ kiralardaki artış oranlarını da dikkate aldığımızda "uygun fiyatlı kiralama modellerinin" öneminin ortaya çıktığını söyleyebiliriz" dedi.