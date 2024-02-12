60 yaş üstü öğrenciler karne sevincini yaşadı

izmir Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesi bünyesinde sadece 60 yaş üzeri bireylerin kabul edildiği 3. Yaş Üniversitesinde (3YÜ) eğitim gören 36 öğrenci, güz dönemini bitirerek karnelerini aldı. Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ege Geriatri Derneği iş birliği ile yürütülen, 2023 yılı Mart ayında Yaşlılar Haftası'nda başlayan ve 12 haftalık eğitimin ardından şubat ayında güz dönemi eğitimlerini tamamlayan 3. Yaş Üniversitesi (3YÜ) öğrencilerine karneleri dağıtıldı. Güz dönemini başarıyla bitiren ve karne almaya hak kazananlar burada; sanat tarihi, gibi dersler görerek dönemi tamamladı.