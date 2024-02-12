Afetin vurduğu ilçeye yeni balıkçı barınağı

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'ın liman şehri İskenderun ilçesinde de büyük hasar meydana geldi. Depremde deniz tabanındaki çökme ve su seviyesinin yükselmesi nedeni ile İskenderun sahil kesimi ve balıkçı barınağı sulara gömülerek kullanılmaz hale geldi. Rıhtım ve mendireklerin de deniz suyu altında kaldığı İskenderun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremin yaralarının sarılması için geçen yıl 1 Eylül'de harekete geçti. İskenderun Balıkçı Barınağı'nın onarımı ve sahil şeridinin modernize edilmesi için hazırlanan proje kapsamında müteahhit firma hummalı çalışmasını sürdürüyor. Yeni Asır'a konuşan müteahhit firma yetkilisi Emrullah Varolgüneş, yıkılan barınağın yerine yenisinin inşa edildiğini belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2 TANE FENERİ OLACAK

6 Şubat depreminde deniz zeminindeki sıvılaşmadan dolayı limanın deniz tahkimatında 3 metrelik çökme meydana geldiğini anlatan Varolgüneş, "Geçen yıl 6 Şubat'taki büyük depremin ardından Hatay Balıkçı Barınağımız kullanıma kapandı. İskenderun sahil kısmına gelen ilk dalgayla kentin iç kısımlarına kadar su bastı. Başlattığımız çalışmalar kapsamında burada deniz suyuna dayanıklı sülfatlı çimento ile ürettiğimiz C35-40 bandındaki betonumuzu ve 6-8 bandındaki taş kayaları kullanıyoruz. Şu an dolgu için 400 bin ton çektiğimiz taşımız var. Ayrıca buraya rüzgara da dayanıklı, 9 metrelik iki tane feneri kurulacak. Fenerlerin üzerinde çakarları olacak ve 5 nat uzaklıktan o fener görünecek inşallah. Balıkçılarımız çalışmalar bittiğinde modern bir limana kavuşacak. Kendileri çalışmalardan çok memnunlar" dedi. Geçen yıl 1 Eylül'de başlanan projeyi Mart ayında tamamlamayı planladıklarını da sözlerine ekleyen Varolgüneş, yıkılan barınağın dışında deniz suyu taşkınlarına karşı da kıyı şeridinde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca çalışmaların sürdüğünü aktardı.