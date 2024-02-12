İzmir’deki 3 kurumdan “enflasyon muhasebesi”

İzmir Ticaret Odası, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası ve İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, ülkemizdeki pek çok işletmeyi ilgilendiren "enflasyon muhasebesinde" teknik olarak hangi konulara dikkat edilmesi gerektiğini anlatmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Alanında uzman isimlerin sunum yaptığı, 150'nin üzerinde firmanın katıldığı toplantıda enflasyon kaynaklı mali tablolarda yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. İzmir Ticaret Odası'ndaki Enflasyon Muhasebesi ve Etkileri Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin, enflasyon muhasebesinin 2024 yılından itibaren, geçici vergi dönemleri dahil, düzenli uygulanacağını belirterek sürecin işletmelere yeni vergi yükü getirmemesi ve meslek mensuplarının iş yükünün artmaması açısından enflasyon muhasebesinden doğan kar ve zararın bilançolarına yansıtılması gerektiğini söyledi.