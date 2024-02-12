Kadın akademisyen sayısı erkekleri geçti

Birleşmiş Milletler tarafından 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor. YÖK'ün bu güne özel açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de yükseköğretim ve bilimde kadınların oranı OECD ülkelerini ve Avrupa'yı geride bıraktı. Yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında geçen yıl kızların oranı ilk kez erkekleri geçerek yüzde 50,8'e ulaşmıştı. 2024'te bu oran kızlar lehine daha da artarak yüzde 51,7'ye yükseldi. Yükseköğretimdeki 7 milyon 503 bin 181 öğrenciden 3 milyon 879 bin 512'si kızlardan, 3 milyon 623 bin 669'u erkeklerden oluşuyor.