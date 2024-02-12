Kuyucak’ta 1500 kadına istihdam

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kurulan tekstil üretim merkezi ile kadın istihdamına katkı sağlandı. Kuyucak Belediyesi, ilçede tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarla ortaklaşa olarak "Kadının Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılımı" projesini hayata geçirdi. Tekstil sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla proje kapsamında ilçede tekstil üretim merkezi kuruldu. Kuyucak'ta bin 500 kadının istihdam edilmesini hedefleyen proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile desteklendi. Kuyucak Belediyesi'nin uyguladığı proje sayesinde faaliyete geçirilen atölyede, tekstil sektörünün nitelikli eleman ihtiyacı karşılarken kadının sosyal ve ekonomik hayata katılımı sağlanıyor. Projeden yararlanan kursiyerler, kalifiyeli olarak tekstil fabrikalarında işbaşı yapıyor.