60 bin lira maaşla usta bulunamıyor

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de inşaat sektöründe kalifiye eleman sorunu giderek büyüyor. Sıvacı, boyacı, kalıp ustasının günlük yevmiyesi 2 bin TL'yi bulurken sektör temsilcileri vasıfsız elemanların bile karaborsaya düştüğünü dile getirdi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremiyle birlikte bölgede Müteahhitler Derneği Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Ferhat Özmen, inşaat sektöründe çalışan kalifiye işçilerin günlük yevmiyelerinin 2 bin TL'ye ulaştığını söyledi.

TEŞVİK EDİLMESİ GEREKİYOR

Şu anda mevcut inşaat ustalarının büyük çoğunluğunun deprem bölgesine ve yurt dışındaki projelere gittiğini anlatan Ferhat Özmen, "Müteahhitler olarak şu anda inşaatlarda günlük 2 bin liraya bile çalışacak usta bulamıyoruz. İnşaat ustası yetişmiyor. Bu sorunun aşılması için usta yetiştirilmesi gerekiyor. Ustaların yetişmesi için devlet desteğiyle çeşitli kursların açılması ihtiyacı oluştu. Gençlerimiz maalesef inşaatlarda çalışmak istemiyor ve sanal bir dünyada yaşıyorlar. İnşaat ustalığının 18 yaş altında çıraklıktan başlanarak öğrenilmesi için teşvik edilmesi gerekiyor. Bu soruna acil çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü inşaat sektörünün durmasında maliyetler kadar işçi sorununun da büyük etkisi var" dedi.

Sadece inşaat ustası değil aynı zamanda elektrik ve su tesisatı ve boya gibi alanlarda da işçi bulmakta zorlandıklarını belirten Özmen, "Şu anda karaborsaya düştüğü için bulduklarımızda fahiş fiyatlar istiyorlar. İşçilik bu kadar pahalı olmaması lazım. Bu fırsatçılık. Genç nüfus işsizlikten yakınıyor ama bir yandan da işçi adam bulamıyoruz. Teşvik edilerek devletimizin bu soruna bir çözüm bulması lazım. Eğitim planlarına Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla da konulması gerekir. Biz gazetelere ilan veriyoruz. Bir kişi bile aramıyor" diye konuştu.