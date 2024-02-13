Balıkesir Savaştepe’de 550 küçükbaş dağıtıldı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe'de 550 küçükbaş dağıttı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, mevcut Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ve AK Parti Savaştepe Belediye Başkan Adayı Ümmet Şamil Zengin ile birlikte Savaştepeli üreticilere 550 damızlık küçükbaş hayvan dağıttı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kırsalda küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak, çiftçilerin gelir düzeyi artırmak ve kaliteyi yükseltmek amacıyla üreticilere küçükbaş hayvan desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla Savaştepe ilçesinde düzenlenen dağıtım töreninde 50 üreticiye 10'u dişi, biri erkek olmak üzere toplam 550 baş damızlık küçükbaş hayvan dağıtıldı.